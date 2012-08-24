中国央行：扎实推进互联网金融清理整顿，筑牢防范金融风险长效机制--副行长
路透北京1月24日 - 中国央行副行长潘功胜周二称，互联网金融风险专项整治工作已取得初步成效，将扎实推进清理整顿，标本兼治，完善制度，筑牢防范金融风险的微观基础和长效机制。
路透伦敦8月24日电---以下为分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
CMC:
欧元/美元:欧元持续守在七周高位附近,已升破趋势线阻力1.2560,逼近100日移动均线位置1.2615.若突破1.2615,则上档目标看向6月高点1.2750.以本周的涨幅来看,可以预期拉回跌向1.2410/20区域,但若跌落此处,预料将跌向主要趋势线支撑1.2310.前几周的周线蜡烛图形偏多,看来有利于月线收在200个月均线1.2060上方.
美元/日圆:因为美国出台宽松措施的可能性压抑美国公债收益率,令美元持续承压,美元/日圆持续低于阻力位78.80.中长期而言,必须攻克200日均线位置79.20,才能重新上看本周高位79.70.若跌落78.80,则有回跌至区间及8月低点77.80的危险.关键的周线云区支撑仍在77.30.
英镑/美元:昨天升势未能突破1.5910,即由1.6305跌到1.5270的50%回档位,因此,很可能会盘跌至1.5780水位,这是6月以来的阻力位,也是前述跌势的50%回档位.若升破1.5910,则1.6000重新进入视野.本周低点1.5675亦料扮演支撑.长期趋势线支撑在1.5525.
纽约 当日 今年来 2011年
0721GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.2537 1.2562 -0.20 -3.15 1.2945
美元/日圆 JPY= 78.68 78.47 +0.27 +2.26 76.94
欧元/日圆 EURJPY=R 98.64 98.60 +0.04 -0.93 99.57
美元/瑞郎 CHF= 0.9573 0.9558 +0.16 +2.10 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.5855 1.5857 -0.01 +2.06 1.5535
美元/加元 CAD= 0.9939 0.9938 +0.01 -2.49 1.0193
澳元/美元 AUD= 1.0388 1.0434 -0.44 +1.59 1.0225
新西兰元/美元 NZD= 0.8100 0.8125 -0.31 +4.06 0.7784
澳元/日圆 AUDJPY=R 81.710 81.940 -0.28 +3.90 78.640
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 63.730 63.770 -0.06 +6.52 59.830
英镑/日圆 GBPJPY=R 124.74 124.47 +0.22 +4.36 119.53
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2813 1.2839 -0.20 -2.38 1.3126
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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 蔡美珍;审校 王冠中
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透北京1月24日 - 中国央行副行长潘功胜周二称，互联网金融风险专项整治工作已取得初步成效，将扎实推进清理整顿，标本兼治，完善制度，筑牢防范金融风险的微观基础和长效机制。
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1月24日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:43时,1美元=6.8558人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.07 0.747 1.77 市北高新 18.58 1.086 2.50 大众交通 6.25 0.709 1.29 永生投资 13