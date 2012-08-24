路透伦敦8月24日电---以下为分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

CMC:

欧元/美元:欧元持续守在七周高位附近,已升破趋势线阻力1.2560,逼近100日移动均线位置1.2615.若突破1.2615,则上档目标看向6月高点1.2750.以本周的涨幅来看,可以预期拉回跌向1.2410/20区域,但若跌落此处,预料将跌向主要趋势线支撑1.2310.前几周的周线蜡烛图形偏多,看来有利于月线收在200个月均线1.2060上方.

美元/日圆:因为美国出台宽松措施的可能性压抑美国公债收益率,令美元持续承压,美元/日圆持续低于阻力位78.80.中长期而言,必须攻克200日均线位置79.20,才能重新上看本周高位79.70.若跌落78.80,则有回跌至区间及8月低点77.80的危险.关键的周线云区支撑仍在77.30.

英镑/美元:昨天升势未能突破1.5910,即由1.6305跌到1.5270的50%回档位,因此,很可能会盘跌至1.5780水位,这是6月以来的阻力位,也是前述跌势的50%回档位.若升破1.5910,则1.6000重新进入视野.本周低点1.5675亦料扮演支撑.长期趋势线支撑在1.5525.

纽约 当日 今年来 2011年

0721GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2537 1.2562 -0.20 -3.15 1.2945

美元/日圆 JPY= 78.68 78.47 +0.27 +2.26 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 98.64 98.60 +0.04 -0.93 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9573 0.9558 +0.16 +2.10 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5855 1.5857 -0.01 +2.06 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9939 0.9938 +0.01 -2.49 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0388 1.0434 -0.44 +1.59 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8100 0.8125 -0.31 +4.06 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 81.710 81.940 -0.28 +3.90 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 63.730 63.770 -0.06 +6.52 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 124.74 124.47 +0.22 +4.36 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2813 1.2839 -0.20 -2.38 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 蔡美珍;审校 王冠中

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