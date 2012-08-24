《汇市简讯》央行卖盘激发欧元/美元跌势

中国央行：扎实推进互联网金融清理整顿，筑牢防范金融风险长效机制--副行长
路透北京1月24日 - 中国央行副行长潘功胜周二称，互联网金融风险专项整治工作已取得初步成效，将扎实推进清理整顿，标本兼治，完善制度，筑牢防范金融风险的微观基础和长效机制。
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* 欧元/美元在1.2550前方出现半官方性质的欧元卖盘
* 银行间交易员针对1.2540下方停止单出脱欧元,引发系统性卖压
* 1.2520-25料有不少买单.1.2500及1.2550有大型单纯选择权到期
* 现汇可能继续陷于狭幅区间
* 目前卖方称1.2510下方有大型停止单,企图刺激动能.(完)
--编译 蔡美珍;审校 于春红
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路透北京1月24日 - 中国央行副行长潘功胜周二称，互联网金融风险专项整治工作已取得初步成效，将扎实推进清理整顿，标本兼治，完善制度，筑牢防范金融风险的微观基础和长效机制。
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1月24日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:43时,1美元=6.8558人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.07 0.747 1.77 市北高新 18.58 1.086 2.50 大众交通 6.25 0.709 1.29 永生投资 13