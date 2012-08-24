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市场报道 | 2012年 8月 24日 星期五 15:42 BJT

《汇市简讯》央行卖盘激发欧元/美元跌势

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* 欧元/美元在1.2550前方出现半官方性质的欧元卖盘

* 银行间交易员针对1.2540下方停止单出脱欧元,引发系统性卖压

* 1.2520-25料有不少买单.1.2500及1.2550有大型单纯选择权到期

* 现汇可能继续陷于狭幅区间

* 目前卖方称1.2510下方有大型停止单,企图刺激动能.(完)

--编译 蔡美珍;审校 于春红

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