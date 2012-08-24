〔新加坡个股〕星狮集团股价因一笔大宗交易刺激而上扬

路透新加坡8月24日电---新加坡星狮集团(Fraser and Neave)(FRNM.SI)股价周五盘中一度上涨1.9%,稍早星狮集团一笔2.5%股份的股票大宗交易,引发外界揣测,为了争夺亚太酿酒控制权,泰国酿酒(TBEV.SI)提高了星狮持股.

一交易员向路透表示,这笔3,580万股大宗交易的成交价为每股8.60坡元.大宗交易是由交易双方协议,不经过正规交易所进行.

0725GMT,星狮股价上涨1.3%,报8.43坡元.

泰国酿酒主要股东--泰国富豪苏旭明一直企图阻止星狮将亚太酿酒APBB.SI的40%有效股权卖给荷兰啤酒商Heineken(HEIN.AS).

泰国酿酒目前持有星狮约26.4%股权.若再增加2.5%股权,则将更加逼近强制要约收购的持股比例门槛--30%.

星狮在8月18日表示,已经同意以56亿坡元将它持有的亚太酿酒40%股份卖给Heineken,而且同意不会"发起、参与讨论或接受其他收购或提议".

这项协议必须在临时股东大会获得股东批准,股东会日期尚未决定.(完)