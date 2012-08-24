〔新加坡个股〕星狮集团股价因一笔大宗交易刺激而上扬

亚洲橡胶：TOCOM橡胶从两周低点反弹，因沪胶走强且有逢低吸纳买盘
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
路透新加坡8月24日电---新加坡星狮集团(Fraser and Neave)(FRNM.SI)股价周五盘中一度上涨1.9%,稍早星狮集团一笔2.5%股份的股票大宗交易,引发外界揣测,为了争夺亚太酿酒控制权,泰国酿酒(TBEV.SI)提高了星狮持股.
一交易员向路透表示,这笔3,580万股大宗交易的成交价为每股8.60坡元.大宗交易是由交易双方协议,不经过正规交易所进行.
0725GMT,星狮股价上涨1.3%,报8.43坡元.
泰国酿酒主要股东--泰国富豪苏旭明一直企图阻止星狮将亚太酿酒APBB.SI的40%有效股权卖给荷兰啤酒商Heineken(HEIN.AS).
泰国酿酒目前持有星狮约26.4%股权.若再增加2.5%股权,则将更加逼近强制要约收购的持股比例门槛--30%.
星狮在8月18日表示,已经同意以56亿坡元将它持有的亚太酿酒40%股份卖给Heineken,而且同意不会"发起、参与讨论或接受其他收购或提议".
这项协议必须在临时股东大会获得股东批准,股东会日期尚未决定.(完)
--编译 蔡美珍;审校 王冠中
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
路透北京1月24日 - 中国央行副行长潘功胜周二称，互联网金融风险专项整治工作已取得初步成效，将扎实推进清理整顿，标本兼治，完善制度，筑牢防范金融风险的微观基础和长效机制。
1月24日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:43时,1美元=6.8558人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.07 0.747 1.77 市北高新 18.58 1.086 2.50 大众交通 6.25 0.709 1.29 永生投资 13