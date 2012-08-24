〔表格〕台湾7月M2年增率放缓至3.80%,因外资净汇出

累计1-7月M1B及M2平均年增率分别为3.32%及4.61%.2012年央行设定M2年增率目标区间2.5-6.5%,与去年相同.

货币总计数M1A为通货加支票及活期存款,M1B为M1A加活期储蓄存款,而M2则为M1B加准货币.准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产,如定期存款及外汇存款.