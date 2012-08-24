〔表格〕台湾7月M2年增率放缓至3.80%,因外资净汇出

亚洲橡胶：TOCOM橡胶从两周低点反弹，因沪胶走强且有逢低吸纳买盘
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
路透台北8月24日电---台湾央行周五公布,7月货币总计数M2年增率为3.80%.央行并表示,M2年增率放缓主因外资呈净汇出所致.
累计1-7月M1B及M2平均年增率分别为3.32%及4.61%.2012年央行设定M2年增率目标区间2.5-6.5%,与去年相同.
货币总计数M1A为通货加支票及活期存款,M1B为M1A加活期储蓄存款,而M2则为M1B加准货币.准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产,如定期存款及外汇存款.
以下为台湾货币总计数较上年同期变动百分比(%):
M2 M1A M1B
2012年
7月 3.80 4.05 2.88
6月 4.19 4.51 3.18
5月 4.40 4.55 3.24
4月 4.72 4.89 3.77
3月 5.05 2.74 3.47
2月 4.92 1.16 2.84
1月 5.22 4.22 3.86
2011年
12月 5.01 5.85 3.51
11月 5.07 6.37 4.22
10月 5.54 7.50 5.12
9月 5.85 8.84 6.28
8月 6.16 9.45 7.44
7月 6.18 7.30 7.60
6月 5.99 6.72 8.06
5月 6.14 6.92 8.00
4月 5.88 8.73 8.17
3月 5.97 10.08 9.22
2月 6.12 8.37 9.40
1月 5.59 11.11 9.35 (完)
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--记者 董永年; 审校 曾祥进
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