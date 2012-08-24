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亚洲 | 2012年 8月 24日 星期五 17:05 BJT

〔台湾债市〕101/5期10年公债中,证券业买超4.5亿台币

路透台北8月24日电---台湾柜台买卖中心周五公布,债券等殖成交系统中,10年公债101/5A01105=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 15.00 18.00 -3.00

票券业 0.00 1.50 -1.50

证券业 11.00 6.50 +4.50 (完)

--记者 董永年; 审校 曾祥进

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