〔台湾汇市〕台币收盘小贬,下周关注月底出口商抛汇情形

路透台北8月24日电---由于市场对美国货币刺激措施的预期降温及台股收黑,台币兑美元TWD=TP周五收盘小贬.交易员表示,尾盘央行例行性调节令台币贬破30元大关,惟台湾中南部放台风假导致市场交投清淡,下周台币仍处于狭幅盘整格局,月底须观察出口商抛汇情形.

汇银人士指出,国际股市回档令今天台股收跌,外资也结束连15日买超,这也是台币今天疲软的原因之一.下周正逢月底,出口商抛汇动作将较为活络,但央行为顾及台湾出口表现仍会倾向让台币在29.9-30.1元区间盘整,因此市场普遍预期下周台币狭幅盘整区间不变.

"因为台风的关系,今天市场很平静."一本地银行交易主管说.

交易员表示,受到中台天秤登陆台湾影响,台中市、高雄市等12个县市停班停课,企业汇兑交易减少令市场相当平淡,下周正值月底,需要留意出口商的抛汇动能,预估下周主要交易区间仍维持在29.9-30.1元.

交易员称,"下周受到月底出口商抛汇的影响是会有,但因央行阻升的关系,预期影响恐有限."

海外无本金交割远期外汇(NDF)PNDF市场方面,随着美国货币刺激政策预期消退,今日美元/台币一个月期换汇点转为小幅溢价,六个月期折价幅度也有所缩小.

台湾股市.TWII今日收跌0.37%至7,477.53点;今天外资及陆资在台股转为卖超13.98亿台币,结束连续15个交易日买超,上日买超金额为45.14亿.[ID:nST0542879]

新兴亚洲货币周五下跌,因投资者降低对美国联邦储备理事会(美联储,FED)祭出刺激重拳的预期,并锁定本周现成获利.[ID:nSB1743010]

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

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PNDF

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美元/台币六个月期 -0.140/-0.120 -0.165/-0.135

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