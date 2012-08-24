〔马来西亚期市〕棕榈油期货小涨,连续第二周录得涨幅

亚洲橡胶：TOCOM橡胶从两周低点反弹，因沪胶走强且有逢低吸纳买盘
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
路透吉隆坡8月24日电---马来西亚棕榈油期货周五小幅上扬,本周共上涨3.6%,为连续第二周录得涨幅,因全球油籽供应疑虑及出口需求升高,为价格提供支撑.
美国谷物产区大旱灾情,已使最近几周大豆价格升至纪录高位.豆油供给紧俏的疑虑,刺激蔬菜油需求转向较便宜的棕榈油.
"棕榈油市场正在补涨起旱豆油,特别是豆油对棕榈油的升水目前每吨超过250美元,"马来西亚一外资交易员称.
"出口应该会进一步增强.市场还有上涨空间,目前仍在3,050-3,100马币的狭窄区间."
指标2012年11月棕榈油期货FCPOc3上涨0.3%,收报每吨3,069马币(林吉特)(990美元).棕榈油期货价格周四触及3,100马币,为7月17日以来高位.
棕榈油期货本周上涨3.6%,为7月以来最大单周涨幅.
总成交量26,872口,略高于平常的25,000口.(完)
--编译 蔡美珍;审校 王冠中
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
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