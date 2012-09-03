〔新债招标〕台湾统一五年无担债以1.28%定价,低于预期--标售文件

路透台北9月3日电---台湾食品业龙头--统一企业(1216.TW)标售的101/2期五年无担保公司债,周一宣布以1.28%定价,低于1.30-1.35%的市场预期区间.发行金额18亿台币,原预估为10亿.

另根据承销商提供的标售文件,统一的七年无担债则以1.39%定价,也低于1.40-1.45%的预期区间,发行金额为18亿台币,原预估为20亿.总计本次公司债共标出36亿台币,较原预估的30亿增额发行逾20%.由元大宝来证券取得主办券商资格.