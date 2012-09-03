〔新债招标〕台湾统一五年无担债以1.28%定价,低于预期--标售文件

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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路透台北9月3日电---台湾食品业龙头--统一企业(1216.TW)标售的101/2期五年无担保公司债,周一宣布以1.28%定价,低于1.30-1.35%的市场预期区间.发行金额18亿台币,原预估为10亿.
另根据承销商提供的标售文件,统一的七年无担债则以1.39%定价,也低于1.40-1.45%的预期区间,发行金额为18亿台币,原预估为20亿.总计本次公司债共标出36亿台币,较原预估的30亿增额发行逾20%.由元大宝来证券取得主办券商资格.
统一企业于今年4月曾发行一期五年期无担债,利率1.35%.[ID:nST0514043](完)
--记者 董永年; 审校 林高丽
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