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亚洲 | 2012年 9月 7日 星期五 07:26 BJT

****敬告客户:路透中文新增"中国交易所债市综述"****

亲爱的客户，您好：

路透中文新闻自8月31日起新增"中国交易所债市综述"例行稿件，为您呈现每周交易所债市的走势以及展望。该报导于每周五发出。

您可点击[CN/CN]浏览相关报导。

如有建议,欢迎致电86-21-61041781(联系人 边竞)。(完)

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