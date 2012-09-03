台湾经济指标预测--9月3日至11月20日

美国热股：FIRST SOLAR股价盘初下跌4%，此前公司上调2017年营收预估
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
路透台北9月3日电---以下为台湾近期预定公布的经济数据: 日期 当地时间 经济指标/活动 公布月份 预估值 前值 -------------------------------9月3日当周---------------------------------------- 9/5 0830 消费者物价指数(CPI) 8月 -- +2.46%(年变动率) 9/5 1610 外汇存底 8月底 -- 3,911.08亿美元 9/7 1600 商品出口 8月 -- -11.6%(年变动率) 9/7 1600 商品进口 8月 -- -3.2%(年变动率) -------------------------------9月17日当周---------------------------------------- 9/20 1600 外销订单 8月 -- -4.40%(年变动率) 9/20 1700 央行理监事会议 第三季 -- 重贴现率1.875% 9/24 0830 季调失业率 8月 -- 4.25% -------------------------------9月24日当周---------------------------------------- 9/24 1600 工业生产 8月 -- -0.02%(年变动率) 9/25 1610 M2货币总计数 8月 -- +3.80%(年变动率) -------------------------------11月19日当周---------------------------------------- 11/20 1620 经常帐 第三季 -- 顺差100亿美元 -- -- 国内生产总值(GDP) 第三季 -- -0.18%(年增率) 参看全球经济数据相关资料,可点选ECONGUIDE 参看台湾经济数据相关资料,可点选ECONTW;相关新闻请点选[TW-ECI-CMN] (完) --记者 董永年; 审校 黄凯
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
路透2月22日 - 直接熟知内情的消息人士表示，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)已经要求摩根大通及摩根士丹利协助办理即将进行的首次公开发行(IPO)工作，可能还会聘请另外一家可以接触中国投资者的银行加入。
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