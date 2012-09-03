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市场报道 | 2012年 9月 3日 星期一 08:01 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--9月3日-9月10日****

路透9月3日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------9月3日当周-------------------------------

9月3日(一)

美国/加拿大劳工节,市场和政府部门放假.

9月4日(二)

-- 美国汽车销售年率(万辆) 8月 1,420 1,405

1258 美国Markit制造业PMI 8月终值 51.2 51.9

1330 加拿大RBC制造业PMI 8月 -- 53.05

1400 美国建筑支出 7月 +0.4% +0.4%

1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 8月 50.0 49.8

ISM投入物价指数 46.0 39.5

9月5日(三)

1100 美国抵押贷款指数 8月31日当周 -- 786.1

再融资指数 -- 4,346.2

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 9月1日当周 -- +0.5%

1230 美国非农生产率环比年率 第二季修正值 +1.8% +1.6%

单位劳工成本 +1.5% +1.7%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 9月1日当周 -- +1.5%

1300 加拿大央行利率决议 1.00% 1.00%

1345 美国供应管理协会-纽约企业活动指数 8月 -- 559.8

9月6日(四)

1130 Challenger企业计划裁员人数 8月 -- 36,855

1215 ADP民间就业人数(万人) 8月 增加14 增加16.3

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月1日当周 37.0 37.4

初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.025

续请失业金人数(万人) 8月25日当周 331.5 331.6

1400 美国ISM非制造业PMI 8月 52.5 52.6

企业活动指数 56.3 57.2

9月7日(五)

1230 美国非农就业岗位(万个) 8月 增加12.5 增加16.3

制造业就业岗位(万个) 增加1.0 增加2.5

民间就业岗位(万个) 增加13.5 增加17.2

失业率 8.3% 8.2%

平均时薪 +0.2% +0.1%

每周平均工时 34.5 34.5

1230 加拿大就业岗位变动(万个) 8月 增加1.0 减少3.04

失业率 7.3% 7.3%

全职就业岗位(万个) -- 增加2.13

兼职就业岗位(万个) -- 减少5.16

就业参与率 -- 66.50%

1230 加拿大建筑许可 7月 -1.5% -2.5%

1230 加拿大劳动生产率 第二季 -0.2% +0.1%

1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 8月 -- 58.8

经季节调整PMI 58.3 62.8

1430 美国ECRI一周领先指标 8月31日当周 -- 123.6

----------------------------------9月10日当周-------------------------------

9月10日(一)

1400 美国就业指数 8月 -- 108.1

1900 美国消费者信贷(亿美元) 7月 增加100 增加64.6 (完)

--编译 戴素萍;审校 张涛

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