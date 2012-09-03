美国与加拿大经济指标预测--9月3日-9月10日****

中国期货：大商所今年将重点推进铁矿石期货引入境外投资者--理事长
路透北京2月22日 - 中国大连商品交易所理事长李正强周三表示，今年大商所将重点推进铁矿石期货引入境外投资者，完善现有期货合约规则制度，并加大实体产业合作支持力度。
路透9月3日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------9月3日当周-------------------------------
9月3日(一)
美国/加拿大劳工节,市场和政府部门放假.
9月4日(二)
-- 美国汽车销售年率(万辆) 8月 1,420 1,405
1258 美国Markit制造业PMI 8月终值 51.2 51.9
1330 加拿大RBC制造业PMI 8月 -- 53.05
1400 美国建筑支出 7月 +0.4% +0.4%
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 8月 50.0 49.8
ISM投入物价指数 46.0 39.5
9月5日(三)
1100 美国抵押贷款指数 8月31日当周 -- 786.1
再融资指数 -- 4,346.2
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 9月1日当周 -- +0.5%
1230 美国非农生产率环比年率 第二季修正值 +1.8% +1.6%
单位劳工成本 +1.5% +1.7%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 9月1日当周 -- +1.5%
1300 加拿大央行利率决议 1.00% 1.00%
1345 美国供应管理协会-纽约企业活动指数 8月 -- 559.8
9月6日(四)
1130 Challenger企业计划裁员人数 8月 -- 36,855
1215 ADP民间就业人数(万人) 8月 增加14 增加16.3
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月1日当周 37.0 37.4
初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.025
续请失业金人数(万人) 8月25日当周 331.5 331.6
1400 美国ISM非制造业PMI 8月 52.5 52.6
企业活动指数 56.3 57.2
9月7日(五)
1230 美国非农就业岗位(万个) 8月 增加12.5 增加16.3
制造业就业岗位(万个) 增加1.0 增加2.5
民间就业岗位(万个) 增加13.5 增加17.2
失业率 8.3% 8.2%
平均时薪 +0.2% +0.1%
每周平均工时 34.5 34.5
1230 加拿大就业岗位变动(万个) 8月 增加1.0 减少3.04
失业率 7.3% 7.3%
全职就业岗位(万个) -- 增加2.13
兼职就业岗位(万个) -- 减少5.16
就业参与率 -- 66.50%
1230 加拿大建筑许可 7月 -1.5% -2.5%
1230 加拿大劳动生产率 第二季 -0.2% +0.1%
1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 8月 -- 58.8
经季节调整PMI 58.3 62.8
1430 美国ECRI一周领先指标 8月31日当周 -- 123.6
----------------------------------9月10日当周-------------------------------
9月10日(一)
1400 美国就业指数 8月 -- 108.1
1900 美国消费者信贷(亿美元) 7月 增加100 增加64.6 (完)
--编译 戴素萍;审校 张涛
路透北京2月22日 - 中国大连商品交易所理事长李正强周三表示，今年大商所将重点推进铁矿石期货引入境外投资者，完善现有期货合约规则制度，并加大实体产业合作支持力度。
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