欧洲经济指标预测--9月3日-9月10日****

标题新闻：意大利2月制造业企业信心升至106.3创逾两年最高，但消费者信心两月连跌
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路透9月3日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------9月3日当周---------------------------------
9月3日-7日
0700 英国Halifax房价指数(较前月) 8月 持平 -0.6%
三个月房价指数(较上年同期) -0.8% -0.6%
9月3日(一)
0715 瑞士零售销售(较上年同期) 7月 -- +3.7%
0730 瑞士采购经理人指数(PMI) 8月 49.0 48.6
0743 意大利Markit制造业PMI 8月 44.8 44.3
0748 法国Markit制造业PMI 8月 46.2 46.2
0753 德国制造业PMI 8月 45.1 45.1
0758 欧元区Markit制造业PMI 8月 45.3 45.3
0828 英国CIPS制造业PMI 8月 46.0 45.4
2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 8月 -0.5% +0.1%
9月4日(二)
0545 瑞士国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +0.2% +0.7%
(较上年同期) +1.6% +2.0%
0830 英国建筑业采购经理人指数(PMI) 8月 50.0 50.9
0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 +0.2% -0.5%
(较上年同期) +1.6% +1.8%
9月5日(三)
0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 +0.1% -0.5%
(较上年同期) -0.4% -0.7%
0743 意大利Markit服务业采购经理人指数(PMI) 8月 43.0 43.0
0748 法国Markit服务业PMI 8月 50.2 50.2
综合PMI -- 48.9
0753 德国Markit服务业PMI 8月 48.3 48.3
0758 欧元区Markit服务业PMI 8月 47.5 47.5
综合PMI 46.6 46.6
0828 英国Markit/CIPS服务业PMI 8月 51.1 51.0
0900 欧元区零售销售(较前月) 7月 -0.2% +0.1%
(较上年同期) -1.5% -1.2%
9月6日(四)
0530 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 第二季 -- 10.00%
0800 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 7月 -- 顺差15.2
0900 欧元区GDP(较前季) 第二季修正值 -0.2% -0.2%
(较上年同期) -0.4% -0.4%
1000 德国工业订单(较前月) 7月 +0.2% -1.7%
1100 英国央行量化宽松总金额(亿英镑) 9月 3,750 3,750
利率决议 0.50% 0.50%
1145 欧洲央行利率决议 9月 0.75% 0.75%
2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 8月 -- 负24
9月7日(五)
0545 瑞士未经季节调整失业率 8月 2.8% 2.7%
经季节调整失业率 2.9% 2.9%
0600 德国出口(经季节调整,较前月) 7月 -0.5% -1.5%
进口(经季节调整,较前月) -0.3% -3.0%
贸易收支(经季节调整,亿欧元) 顺差155 顺差162
0645 法国年内迄今预算(亿欧元) 截至7月 -- 赤字567
0645 法国贸易收支(亿欧元) 7月 逆差58 逆差60
进口(亿欧元) -- 425.34
出口(亿欧元) -- 365.44
0830 英国工业生产(较前月) 7月 +1.5% -2.5%
(较上年同期) -2.8% -4.3%
制造业产出(较前月) +2.0% -2.9%
(较上年同期) -2.4% -4.3%
0830 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 8月 +1.7% +1.3%
(较上年同期) +1.2% -2.4%
产出物价(较前月) +0.2% 持平
(较上年同期) +1.9% +1.7%
核心产出物价(较前月) +0.1% 持平
(较上年同期) +1.2% +1.3%
1000 德国工业生产(较前月) 7月 持平 -0.9%
--------------------------------9月10日当周---------------------------------
9月10日(一)
0645 法国工业生产(较前月) 7月 -- 持平
0800 意大利国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季终值 -- -0.7%
(较上年同期) -- -2.5%
0830 欧元区Sentix投资者信心指数 9月 -- 负30.3 (完)
--编译 张若琪;审校 郑茵
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