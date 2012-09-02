《汇市简讯》欧元/美元料窄幅区间波动,静待本周稍后的主要事件

标题新闻：意大利2月制造业企业信心升至106.3创逾两年最高，但消费者信心两月连跌
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2333GMT * 欧元/美元周五受月底资金流和美联储第三轮量化宽松举措臆测的支撑 * 技术指标显示欧元/美元短期内倾向上行 * 本周稍后尚有重大事件风险,在此之前汇价走势应受限 * 欧元的主要事件将是欧洲央行周四的会议.(完) --编译 张若琪;审校 张涛 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
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路透法兰克福2月24日 - 德国央行执委多姆布雷特(Andreas Dombret)周五称，一旦英国彻底脱欧，总部位于英国的银行将很难进入欧洲市场，因此这些银行或许不得不将部分业务迁到欧洲。
路透伦敦2月24日 - 英镑兑美元周五自两周高位下滑，但本周料仍将录得1月以来的最大周线涨幅，因围绕美国和欧洲政治局面的担忧，让投资者注意力暂时离开英国退欧相关疑虑。