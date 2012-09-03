《汇市简讯》美元/日圆在贝南克演讲后下滑,但下方有买单

2348GMT * 美联储主席贝南克温和评论使美国收益率走跌,周五令美元/日圆跌至78.19 * 向下料有日本投资者的买盘,78.25下方一些停止单遭触发 * 一路向下到78.00及该水准下方仍有买单,78.00下及77.90有停止单 * 目前上档约从78.50起料走势沉重,关注美债收益率 * 技术面稍偏空,约78.00附近有7-8月的多重低点.(完) --编译 张若琪;审校 张涛 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=