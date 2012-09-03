《汇市简讯》欧元/日圆走势仍停滞,暂时稳守在云区上方?

2356GMT * 欧元/日圆周五有些震荡,但基本上仍在近期区间内 * 周五自亚洲尾盘低点97.99升至伦敦盘初99.03,但此后下跌 * 欧元/日圆98.00-99.00的主要区间确立 * 云区下降.目前穿破96.72-98.11的云区 * 一目均衡转换线在98.45,大致扁平,暂时围绕此水平 * 99.20前有阻力,99.18为8月21日高点,100日移动均线在99.80.(完) --编译 张若琪;审校 张涛 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=