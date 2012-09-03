〔日本股市〕盘初因贝南克言论而小升,惟中国疑虑令市场保持审慎

美国热股：FIRST SOLAR股价盘初下跌4%，此前公司上调2017年营收预估
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
路透东京9月3日电---日本股市日经指数周一盘初上涨,此前美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克表示,必要时会采取行动来提振经济,但中国方面的担忧则令人气审慎.
日经指数.N225盘初小升0.1%至8,851.26点.东证股价指数.TOPX亦升0.1%至732.36点.(完)
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--编译 戴素萍;审校 白云
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路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
路透2月22日 - 直接熟知内情的消息人士表示，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)已经要求摩根大通及摩根士丹利协助办理即将进行的首次公开发行(IPO)工作，可能还会聘请另外一家可以接触中国投资者的银行加入。
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