版本:
中国
亚洲 | 2012年 9月 3日 星期一 08:21 BJT

〔日本股市〕盘初因贝南克言论而小升,惟中国疑虑令市场保持审慎

路透东京9月3日电---日本股市日经指数周一盘初上涨,此前美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克表示,必要时会采取行动来提振经济,但中国方面的担忧则令人气审慎.

日经指数.N225盘初小升0.1%至8,851.26点.东证股价指数.TOPX亦升0.1%至732.36点.(完)

参看日本股市相关新闻,请点选[JP-STX-CMN]

--编译 戴素萍;审校 白云

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐