《台湾报摘》--工商时报9月3日

* 头版头条:

--根据日本经济新闻周日的报导,夏普(6753.T)社长奥田隆司上周六接受该报专访指出,夏普已向台湾的鸿海(2317.TW)提出在9.9%的入股条件不变下,以夏普最近平均价格作为出资价格参考的提案.

* 其他:

--台湾行政院长陈冲将赶在9月18日赴立法院施政报告前,提出拚经济短期激励措施和中长期策进方案,最快本周就会召开总结记者会.其中,两岸金融特色业务计划、国人理财平台、基本工资今年调涨与否等三大议题,行政院这一、二周内就会拍板定案.

--中国大陆PC(个人电脑)市场今年表现不如预期,拖累第二季亚太区PC出货量年减2.6%至3,030万台,不过在严苛环境下,华硕(2357.TW)及联想(0992.HK)仍逆势交出成长表现,华硕年增率高达24.8%,成长幅度最大,最快第三季就能超越惠普(HPQ.N),成为亚太PC第四强.

--金管会近期要求,本地银行海外分行的不动产放款必须列计在银行法第72条-2范畴.银行主管指出,此举已使国银海外分行无力承作当地最热门的购物中心、商用旅馆等相关授信,导致国银海外分行商机严重流失.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.