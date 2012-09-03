《台湾报摘》--经济日报9月3日

* 头版头条:

--夏普公司(6753.T)(Sharp)社长奥田隆司接受日本经济新闻访问表示,鸿海(2317.TW)入股夏普一事,双方还存在歧见,"夏普想要尽早达成资本合作,但是鸿海则想进一步介入事业面的经营","如果可能,我愿意尽早访问台北",让鸿夏恋出现好的结局.

* 其他:

--发展经济、改善外人投资比重偏低现象,经济部决定透过推动外国策略性投资人并购等四管道,加强对外招商.其中,侨外商投资100亿美元、台商投资新台币500亿元的年度目标,明年均提高5%,推估明年全球招商目标总金额,高达3,670亿台币.

--因应严峻出口情势、并改变未来出口模式,经济部推动"整厂整案输出计画",一方面协调国发基金,新增对机器设备输出融资100亿台币,另提拨百亿台币办理"绿能与产业设备输出贷款",协助太阳能光电、LED业者赴海外盖电厂、抢标案.

--两岸在上周五签订货币清算合作备忘录(MOU),据了解未来将开放大陆境内新台币业务,将限个人现钞兑换,且参考大陆目前开放状况,每人每天最多可换折合人民币6万元.央行团队用心良苦,调控风险之下,新台币短期内还无法作为两岸企业的跨境贸易结算币别.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 高洁如; 审校 林高丽

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