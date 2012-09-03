《台湾重要政经日程》--9月3日-12月31日

美国热股：FIRST SOLAR股价盘初下跌4%，此前公司上调2017年营收预估
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
==================今日重要政经消息====================== 9/3(一) --10:00 汇丰台湾8月制造业采购经理人指数(PMI)数据,7月为47.5. --09:30 台日高峰论坛. ==================近期重要政经消息====================== 9/5(三) --08:30 主计处公布8月消费者物价指数(CPI)年增率,7月年增率为2.46%. --16:10 央行公布8月底外汇存底,上月外汇存底为3,911.08亿美元. --央行代财政部标售91天期国库券,金额150亿台币. 9/7(五) --16:00 财政部公布8月进出口数据,7月出口年减11.6%,进口则是年减3.2%. 9/19(三) --12:00 央行代财政部标售10年期公债,金额350亿台币. 9/20(四) --16:00 经济部公布8月外销订单,7月年减4.4%. 9/24(一) --08:30 主计处公布8月季调失业率,上月为4.25%. --16:00 经济部公布8月工业生产,上月为衰退0.02%. 10/10(三) --金融市场因国庆日休市一天. 11/20(二) --台湾央行公布第三季经常帐和国际收支.第二季经常帐为顺差100亿美元. 12/22(六) --金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易. 12/31(一) --金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日. 注: * 代表新增内容.(完) --记者 高洁如; 审校 林高丽
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
路透2月22日 - 直接熟知内情的消息人士表示，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)已经要求摩根大通及摩根士丹利协助办理即将进行的首次公开发行(IPO)工作，可能还会聘请另外一家可以接触中国投资者的银行加入。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选