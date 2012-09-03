《汇市简讯》美元/印尼卢比料在9550附近盘整,关注印尼出口和CPI数据

0036GMT * 美元/印尼卢比今晨料开在9550附近,此前无本金交割远期外汇(NDF)下滑 * 离岸印尼卢比债券的买盘和一个月期NDF点差下滑,减轻卢比压力 * 印尼央行在过去两个交易日强力干预,9600前暂时应能抑制涨势 * 近期或在9500-9600整理 * 今日盘中或在9540-9570区间 * 静待稍后印尼公布7月贸易收支和8月通胀数据(完) --编译 张若琪;审校 戴素萍 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=