〔台湾央行〕开放申购30、91及182天期存单,不设发行目标

美国热股：FIRST SOLAR股价盘初下跌4%，此前公司上调2017年营收预估
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
路透台北9月3日电---台湾央行周一表示,开放三种天期存单申购,不设发行目标.今日存单到期金额为2,367亿台币.
央行存单各天期发行利率如下:30天期为0.87%;91天期为0.93%;182天期则为1.05%.
央行上日共发行3,398亿台币存单.
拆款中心数据PIBC显示,上周五当日超额准备为478亿台币;累计至周日超额准备为3,062亿台币,加计前期1%的超额准备为4,504亿台币.(完)
--记者 高洁如; 审校 张喜良
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
路透2月22日 - 直接熟知内情的消息人士表示，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)已经要求摩根大通及摩根士丹利协助办理即将进行的首次公开发行(IPO)工作，可能还会聘请另外一家可以接触中国投资者的银行加入。
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