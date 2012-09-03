《汇市简讯》美元/菲律宾披索在42.00有良好支撑

0048GMT * 美元/菲律宾披索在42.00有良好支撑,受获利了结和中国增长疑虑影响 * 中国制造业PMI下降将对包括菲律宾在内的亚洲经济体造成冲击 * 美元/披索可能在42.00-42.20区间交投 * 海外无本金交割远期外汇(NDF)收在42.04-42.12,此前在42.10-42.12交投.(完) --编译 张若琪;审校 戴素萍 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=