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亚洲 | 2012年 9月 3日 星期一 09:16 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑区间盘整

0057GMT * 自8月28日以来,欧元/英镑都在区间内盘整 * 区间大致介于0.79-0.795 * 继续在关键的0.795下方盘整有利多头 * 若确定跌破0.79,将打破多头前景 * 相关图表请点选(link.reuters.com/vuk42t).(完) --编译 张若琪;审校 孙茉莉 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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