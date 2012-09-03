〔台湾数据〕8月制造业PMI续降至46.1,创九个月来新低--汇丰

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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路透台北9月3日电---以下为汇丰台湾8月制造业采购经理人指数(PMI)数据:
2012年8月 2012年7月
46.1 47.5
主要调查结果:
* 8月台湾制造业的整体新订单与新出口订单皆连续三个月出现收缩,产出随之大幅放缓.需求转弱加上厂商之间的竞争,导致投入价格与产出价格皆出现回落.
* 海内外市场需求减弱,导致台湾制造业连续第三个月产出下滑,而且降幅明显,为去年12月以来最大.新订单与新出口订单亦连续三月出现收缩.
* 8月台湾制造业的投入品价格连续第四个月出现回落.降幅虽然明显,但较上月有所缓和.调查样本显示,投入成本下降的原因是金属和原物料降价.此外需求减弱也导致最近价格回落.与此同时,产出价格亦有实质降幅,原因是厂商需要维持竞争力和吸引新业务.
附注:PMI乃综合指标,旨在以单一数值反映制造业的景气状况.PMI数值若高于50.0,表示营运状况有改善;若低于50.0,则表示恶化.(完)
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--记者 高洁如; 审校 张喜良
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