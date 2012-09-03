〔台湾数据〕8月制造业PMI续降至46.1,创九个月来新低--汇丰

路透台北9月3日电---以下为汇丰台湾8月制造业采购经理人指数(PMI)数据:

2012年8月 2012年7月

46.1 47.5

主要调查结果:

* 8月台湾制造业的整体新订单与新出口订单皆连续三个月出现收缩,产出随之大幅放缓.需求转弱加上厂商之间的竞争,导致投入价格与产出价格皆出现回落.

* 海内外市场需求减弱,导致台湾制造业连续第三个月产出下滑,而且降幅明显,为去年12月以来最大.新订单与新出口订单亦连续三月出现收缩.

* 8月台湾制造业的投入品价格连续第四个月出现回落.降幅虽然明显,但较上月有所缓和.调查样本显示,投入成本下降的原因是金属和原物料降价.此外需求减弱也导致最近价格回落.与此同时,产出价格亦有实质降幅,原因是厂商需要维持竞争力和吸引新业务.

附注:PMI乃综合指标,旨在以单一数值反映制造业的景气状况.PMI数值若高于50.0,表示营运状况有改善;若低于50.0,则表示恶化.(完)

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