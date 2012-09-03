《汇市简讯》欧元/澳元延续上扬趋势,上看1.2300

0118GMT * 欧元/澳元在亚洲盘延续强劲的上扬趋势,因澳元疲软 * 疲弱的中国制造业采购经理人指数(PMI)及韩国贸易数据支撑欧元/澳元 * 关注0130GMT的澳洲零售销售数据 * 目标瞄准100日移动均线切入位1.2328 * 五日均线1.2157为初步支撑.(完) --编译 张若琪;审校 戴素萍 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=