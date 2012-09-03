〔台湾新债〕台电下周一将标售70亿台币七年及10年期公司债

美国热股：FIRST SOLAR股价盘初下跌4%，此前公司上调2017年营收预估
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
路透台北9月3日电---台湾证券承销商周一表示,台湾最大公司债发行单位--台电将于下周一(10日)标售70亿台币无担保公司债,期限为七年及10年.
据证券商所接到的竞价通知,台电预计发行七年期20亿台币、10年期50亿台币,各有50%的增减幅度.
证券商表示,预期台电将在投标截止后三日内宣布结果,并预订在10月下旬发行.
台电今年已发行509.5亿台币公司债.台电由于为百分之百国营,且为独占的电力事业,评等优良,发行利率也是公司债市场最主要的参考指标.标准普尔转投资的中华信评给予台电"twAAA"评等.(完)
--记者 董永年; 审校 曾祥进
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
路透2月22日 - 直接熟知内情的消息人士表示，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)已经要求摩根大通及摩根士丹利协助办理即将进行的首次公开发行(IPO)工作，可能还会聘请另外一家可以接触中国投资者的银行加入。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选