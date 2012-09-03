〔台湾新债〕台电下周一将标售70亿台币七年及10年期公司债

路透台北9月3日电---台湾证券承销商周一表示,台湾最大公司债发行单位--台电将于下周一(10日)标售70亿台币无担保公司债,期限为七年及10年.

据证券商所接到的竞价通知,台电预计发行七年期20亿台币、10年期50亿台币,各有50%的增减幅度.

证券商表示,预期台电将在投标截止后三日内宣布结果,并预订在10月下旬发行.

台电今年已发行509.5亿台币公司债.台电由于为百分之百国营,且为独占的电力事业,评等优良,发行利率也是公司债市场最主要的参考指标.标准普尔转投资的中华信评给予台电"twAAA"评等.(完)