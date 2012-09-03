《汇市简讯》新西兰元/美元下滑,受澳洲疲弱零售销售数据影响

0140GMT * 新西兰元/美元从0.7994/96下滑至0.7985/86,因澳洲零售销售数据疲弱 * 澳洲7月零售销售下滑0.8%,逊于预估的上升0.2%[ID:nSB1755972] * 但澳元/新西兰元从数据公布前的1.2840跌至1.2820,协助支撑新西兰元.(完) --编译 张若琪;审校 徐文焰 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=