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亚洲 | 2012年 9月 3日 星期一 10:12 BJT

《汇市简讯》美元/马币走高,受投机客和当地帐户买盘支撑

0153GMT * 美元/马币(林吉特)开盘报3.1160-3.1200,之后有上扬趋势 * 据传有不少来自投机客和当地帐户的买盘 * 交易员认为至早间定盘可能有更多买盘 * 美元/马币最新报3.1210-3.1220,迄今交投区间位于3.1200-3.1220.(完) --编译 张若琪;审校 张涛 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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