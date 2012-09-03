《汇市简讯》澳元/日圆随澳元/美元下跌,因数据疲弱及中国疑虑

0209GMT * 澳元/日圆随澳元/美元连袂下跌 * 盘初曾高见80.64日圆,之后跌至80.08,投机客在80下方设停止单 * 多头平仓、日本市场人士对冲操作助燃跌势 * 在80.00下方的支撑位在约79.50、7月25日低位79.49 * 在79.40下方有更多停止单.(完) --编译 戴素萍;审校 徐文焰 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=