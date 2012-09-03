《汇市简讯》新西兰元/日圆下跌后暂持稳,但仍受澳元/日圆拖累

0214GMT * 新西兰元/日圆从稍早的62.75高点一度下滑至62.40,跟随澳元/日圆走低,稍后略有回升 * 一目均衡云区顶部62.48买盘料提供支撑 * 尽管目前有支撑,但若决绝跌入云区,新西兰元/日圆可能尽一步走软 * 若跌入云区,一路到云底61.17都少有技术支撑 * 7月26日日低61.51或暂为支撑.(完) --编译 张若琪;审校 戴素萍 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=