〔欧洲金融〕OECD秘书长称欧洲央行应为阻止欧元危机付出更多努力

标题新闻：意大利预计数周内可就政府纾困西雅那银行的问题与欧盟当局达成协议--意国官员
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路透斯洛文尼亚布莱德9月2日电---经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚周日表示,欧洲央行应该为阻止欧元危机付出更多努力,因为现有的金融工具并不足够.
"如果你有欧洲央行,而欧洲央行能够在市场运作压低公债收益率,那为何不这样作?"葛利亚在斯洛文尼亚一项国际政商会议记者会表示.
"这关系到整个体系,不应该让欧元处于危险...欧洲金融稳定机构(EFSF)和欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)并不足够、速度不够、反应度不够,"葛利亚称.
EFSF及ESM被视为欧洲解决债务危的主要财政工具.(完)
--编译 蔡美珍;审校 郑茵
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路透北京2月22日 - 中国城市建设控股集团周三发布公告称，由于公司评级遭下调，融资受限，流动性存在一定压力，故应于3月1日付息的2016年度第一期中期票据--16中城建MTN1的利息偿付存在不确定性。