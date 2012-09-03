〔欧洲金融〕OECD秘书长称欧洲央行应为阻止欧元危机付出更多努力

路透斯洛文尼亚布莱德9月2日电---经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚周日表示,欧洲央行应该为阻止欧元危机付出更多努力,因为现有的金融工具并不足够.

"如果你有欧洲央行,而欧洲央行能够在市场运作压低公债收益率,那为何不这样作?"葛利亚在斯洛文尼亚一项国际政商会议记者会表示.

"这关系到整个体系,不应该让欧元处于危险...欧洲金融稳定机构(EFSF)和欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)并不足够、速度不够、反应度不够,"葛利亚称.

EFSF及ESM被视为欧洲解决债务危的主要财政工具.(完)