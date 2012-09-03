〔台湾新债〕台塑周四将标售80亿台币公司债

路透台北9月3日电---台湾证券承销商周一表示,台湾台塑集团旗下台塑(1301.TW)将于周四(6日)标售80亿台币无担保公司债,期限为五、七年及10年.

据证券商所接到的竞价通知,台塑预计发行五年期30亿台币、七年期30亿、10年期20亿台币,各有50%的增减幅度,惟总金额不得超过90亿台币.

证券商表示,预期台塑将在投标截止后三日内宣布结果,并预订在11月初发行.

台塑集团为台湾主要公司债发行者;台塑长期发行人评等为"twAA-",但评等展望在六轻工安事件后,遭中华信评由"稳定"调为"负向".[ID:nST0386028](完)