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亚洲 | 2012年 9月 3日 星期一 10:44 BJT

〔澳新汇市〕澳元跌至六周低位,受疲软数据及中国经济疑虑打压

路透惠灵顿/悉尼9月3日电---澳元周一跌至六周低点,稍早公布的澳洲零售销售数据表现疲软,令原有的中国经济疑虑更雪上加霜,同时亦增添降息机率.

澳元/美元AUD=D4日内下跌0.7%,至1.0250美元,盘初为1.0290,盘中曾跌至低见1.0239,为7月底以来最低.

银行间利率期货<0#YIB>小升,市场反映出年底前降息的机率小幅提升.澳洲央行周二举行9月会议,市场仍预期将连续第三个月维持利率不变.

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