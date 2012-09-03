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亚洲 | 2012年 9月 3日 星期一 11:02 BJT

《汇市简讯》亚股劲弹扶助风险货币上扬

0253GMT * 亚洲股市过去一小时普遍强劲反弹 * 澳洲、韩国、新加坡和香港股市都回升到平盘上方 * 澳元/美元因此脱离此前低位,回到1.0260 * 美元/韩元及美元/坡元目前在盘中低位.(完) --编译 张若琪;审校 戴素萍 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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