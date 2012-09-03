〔台湾债市〕公债RP利率略为松动,市场资金颇为宽松

美国热股：FIRST SOLAR股价盘初下跌4%，此前公司上调2017年营收预估
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
路透台北9月3日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周一略为松动,在部份票券商先行调降RP利率的带领下,证券商也开始提出要求,且有少数客户愿意调降1个基点至0.72-0.73%.
一大型证券商交易员表示,今日虽是旬底,但无论银行与投信端的资金仍旧偏多,找券需求颇为强劲.公司债RP到期后,续做的利率由0.87-0.88%调降至0.84%附近.公债RP部分也开始松动,有部分投信与寿险愿意调降利率以消化资金.
"他们的钱好像多到丢不掉了."她说.
今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73-0.74%,同于上日,但部分有下滑至0.72-0.73%.(完)
--记者 董永年; 审校 曾祥进
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
路透2月22日 - 直接熟知内情的消息人士表示，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)已经要求摩根大通及摩根士丹利协助办理即将进行的首次公开发行(IPO)工作，可能还会聘请另外一家可以接触中国投资者的银行加入。
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