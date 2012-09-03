《台湾利率预测》9月短票利率料续在0.80-0.82%,央行仍将维持利率不动

* 9月短票利率料在0.80-0.82%

* 央行料维持利率不变,但须关注冲销力道

* 期底营所税暂缴,估计金额约400-500亿

记者 高洁如

路透台北9月3日电---台湾9月短票利率料持平于上月,区间落在0.80-0.82%.市场预估,9月下旬央行第三季理监事会议料维持利率不变,这将让市场资金维持宽松局面,短票利率料能维持在近月的低档水位.

交易人士认为,近月的通膨率由于台风搅局将持续位于2%以上的水位,居高不下,因此即便国际上需求很差,景气不振,台湾央行的理监事会议调降利率的空间不大,短率再破低位机会不高.

"最近短票利率那么低,我们已经买得很心酸了,再低下去没办法接受,"一位小型银行交易主管说.

他们表示,虽然基准利率调整空间不大,但央行每日冲销的力道仍会机动调整,预料维持宽裕的基调不变,这将让短率没有上扬空间.

另一方面,票券商也指出,基于中油和台电调高售价、营运改善,预期发票量减少之下,短票发行量偏低,这让短票买方处于不利.

台湾央行将于9月20日召开第三季全体理监事会议.据路透7月间访谈24家金融机构,全数认为央行9月将维持利率不变.

路透周一访谈五家金融机构,估计9月短票利率大区间在0.80-0.84%.

**月底营所税暂缴影响先中性看待**

也有交易人士认为,尽管央行调整政策利率的机会不大,不过在每日的隔夜资金冲销上,央行总是能够弹性的变动.基于近期国际景气的疲软不振,各方多认为9月提存期央行仍将维持适度宽松的力道不变.

另外,他们并指出,紧缩因素方面,9月底有上半年营所税暂缴,估计金额约400-500亿台币.因今年景气不佳,估计此税收将较上年同期的500亿左右稍减.

大型银行人士表示,预料银行将在10月1-2日将这笔税金的大多数缴交予台湾银行.由于逼近提存期底,这部分资金调度弹性较低;不过,因市场资金相当宽裕,因此该紧缩因素可以先中性看待.

9月提存期共有逾4.5兆(万亿)台币的央行存单到期,宽松因素另有468亿台币的公债还本付息、及300亿台币的国库券到期;紧缩因素方面,财政部将分别发行一期国库券和公债,金额共500亿台币,另央行预料也将例行标售1,000亿台币的一年期存单.

以下为各金融机构对9月提存期银行间主要交易的短票利率高低档预期:

金融机构 最低利率% 最高利率%

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国际票券 0.80 0.82

大型票券商一 0.80 0.82

大型银行一 0.80 0.83-0.84

大型银行二 0.80 0.84

玉山银行 0.80 0.82

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中 值 0.80 0.82(完)

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