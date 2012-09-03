〔全球经济〕杰克森霍尔会议论文称,强化本国银行可减少危机蔓延风险

路透怀俄明州杰克森霍尔8月31日电---一名学者周五向货币政策官员指出,担心遭邻国金融危机波及的国家,可以强化本国银行以减少感染风险.

多国央行官员周五出席怀俄明州杰克森霍尔的年度货币政策研讨会开幕式.欧元区央行官员原本预定出席,但最后决定缺席,以准备下周的重要政策会议.

研讨会发表的第一篇学术论文是讨论发现危机及减少蔓延,论文作者为麻省理工学院教授Kristin Forbes,她以对抗癌症作比喻,认为最佳防御策略是强化银行.

"感染途径多数来自国与国之间的强烈互相依赖,不论经济是好是坏....一旦某个国家发生不利的冲击,在一个整合的世界里,没有任何中止感染的快速方法."

她的论文非常切合时宜.欧债危机可能扩大至更多欧元区国家、并蔓延至美国的担忧,成为决策官员最关心的议题,且各方看法存在严重分歧.(完)