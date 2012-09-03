〔澳新汇市〕澳元和新西兰元受挫,因数据疲软及中国经济疑虑

美国热股：FIRST SOLAR股价盘初下跌4%，此前公司上调2017年营收预估
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
路透惠灵顿/悉尼9月3日电---澳元周一跌至六周低点,稍早公布的澳洲零售销售数据表现疲软,令原有的中国经济疑虑更雪上加霜,同时亦增添降息机率.
澳元/美元AUD=D4日内下跌0.5%,至1.0268美元,在公布一连串令人失望的数据后,盘中曾跌至低见1.0239,为7月底以来最低.
澳洲央行周二举行9月会议,市场仍预期将连续第三个月维持利率在3.5%不变.央行官员听起来愿等候5月和6月降息效果全面显现.
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
路透2月22日 - 直接熟知内情的消息人士表示，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)已经要求摩根大通及摩根士丹利协助办理即将进行的首次公开发行(IPO)工作，可能还会聘请另外一家可以接触中国投资者的银行加入。
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