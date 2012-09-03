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亚洲 | 2012年 9月 3日 星期一 13:40 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元受挫,因数据疲软及中国经济疑虑

路透惠灵顿/悉尼9月3日电---澳元周一跌至六周低点,稍早公布的澳洲零售销售数据表现疲软,令原有的中国经济疑虑更雪上加霜,同时亦增添降息机率.

澳元/美元AUD=D4日内下跌0.5%,至1.0268美元,在公布一连串令人失望的数据后,盘中曾跌至低见1.0239,为7月底以来最低.

澳洲央行周二举行9月会议,市场仍预期将连续第三个月维持利率在3.5%不变.央行官员听起来愿等候5月和6月降息效果全面显现.

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