《汇市简讯》美元/日圆有来自日本的买盘回笼,买单一路向下挂

美国热股：FIRST SOLAR股价盘初下跌4%，此前公司上调2017年营收预估
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
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* 美元/日圆在约78.20有买盘,买单一路向下挂
* 78.00下方仍有停止单,77.90下方虽有大笔停止单,但似乎超出市场区间
* 78.00下方似乎仍有较大干预风险
* 卖盘见于约78.50附近. (完)
--编译 李婷仪;审校 王洋
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路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
路透2月22日 - 直接熟知内情的消息人士表示，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)已经要求摩根大通及摩根士丹利协助办理即将进行的首次公开发行(IPO)工作，可能还会聘请另外一家可以接触中国投资者的银行加入。
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