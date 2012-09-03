版本:
中国
亚洲 | 2012年 9月 3日 星期一 14:17 BJT

《汇市简讯》美元/日圆有来自日本的买盘回笼,买单一路向下挂

0603GMT

* 美元/日圆在约78.20有买盘,买单一路向下挂

* 78.00下方仍有停止单,77.90下方虽有大笔停止单,但似乎超出市场区间

* 78.00下方似乎仍有较大干预风险

* 卖盘见于约78.50附近. (完)

--编译 李婷仪;审校 王洋

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐