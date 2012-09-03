更正:〔日本个股〕夏普以先锋持股做保,以确保获得银行新融资

(更正:因原文有误,标题及内文应为"夏普向主要往来银行移交9.2%的先锋股份,做为新贷款的抵押担保",而非"夏普减持先锋持股")

路透东京9月3日电---根据一份向监管当局申报的文件,日本夏普(6753.T)称已向主要往来银行移交9.2%的先锋(Pioneer Corp)(6773.T)股份,做为新贷款的抵押担保品.

夏普需偿还的短天期商业票据贷款多达3,600亿日圆(46亿美元),该公司已向三菱UFJ金融集团(8306.T)及瑞穗金融集团(8411.T)各移交1,500万股的先锋股份,以确保获得新融资.(完)