更正:〔日本个股〕夏普以先锋持股做保,以确保获得银行新融资

美国热股：FIRST SOLAR股价盘初下跌4%，此前公司上调2017年营收预估
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
(更正:因原文有误,标题及内文应为"夏普向主要往来银行移交9.2%的先锋股份,做为新贷款的抵押担保",而非"夏普减持先锋持股")
路透东京9月3日电---根据一份向监管当局申报的文件,日本夏普(6753.T)称已向主要往来银行移交9.2%的先锋(Pioneer Corp)(6773.T)股份,做为新贷款的抵押担保品.
夏普需偿还的短天期商业票据贷款多达3,600亿日圆(46亿美元),该公司已向三菱UFJ金融集团(8306.T)及瑞穗金融集团(8411.T)各移交1,500万股的先锋股份,以确保获得新融资.(完)
--编译 李婷仪;审校 石冠兰/王兴亚
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
路透2月22日 - 直接熟知内情的消息人士表示，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)已经要求摩根大通及摩根士丹利协助办理即将进行的首次公开发行(IPO)工作，可能还会聘请另外一家可以接触中国投资者的银行加入。
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