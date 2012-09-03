〔台湾汇市〕台北外汇经纪公司将推出人民币/美元交易系统--消息人士

路透台北9月3日电---三位消息人士周一表示,配合两岸货币清算备忘录(MOU)签定,市占率最高的、具官方色彩的台北外汇经纪公司将推出人民币/美元交易系统,以抢攻人民币兑美元的离岸交易业务.

消息人士指出,等两岸央行各自指定清算行,备忘录正式生效后,该交易系统将立即启动,目前初步规划10月1日正式上线揭露交易资讯.不过上线日期仍待后端资讯公司能否配合.

"我们就是鼓励经纪公司去推这个商品,毕竟台湾希望能赶上香港的业务."一名不愿具名的台湾央行官员称.

其中一位消息人士指出,台北外汇经纪公司推出的人民币交易页面共有三种交易商品,分别是人民币兑美元即期交易、人民币兑美元无本金交割远期外汇(NDF)及人民币银行间同业拆借利率报价.

另一位消息人士则说,上述公司本来也考虑推出台币兑人民币交易,但考量市场规模可能不大,暂时静观其变,静待市场反应.

台北外汇经纪公司对此不愿表示评论.台北另一家外汇经纪公司--元太则称未来将会采用语音系统来推出人民币兑美元即期交易.

台湾央行及中国央行上周五同步宣布两岸签署货币清算机制备忘录(MOU),将"两岸经贸活动"纳入清算范围.接下来两岸央行将各选择一家清算行,并进行清算行业务规划及双方法规修定等一连串工作,并于60天内将此机制生效.[ID:nST0546003]

该机制生效后,按照台湾法规,人民币在台湾的管理就准用外汇管理条例,视同一般外币.台北外汇经纪公司最大股东为外汇市场发展基金会,该基金会目前董事长为前央行副总裁周阿定,该公司具一定的官方色彩.(完)