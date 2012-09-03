〔台湾债市〕殖利率开低走高,美债利多受股市上扬效应略抵销

路透台北9月3日电---台湾债市殖利率周一开低走高.今日新10年券101/9开始发行前交易,甫开盘先反映上周五美联储主席贝南克谈话利多,殖利率以1.60%开出,但随着股市缓步走高,债市追价力道略有不足,终场殖利率跌幅有所收敛.

五年券101/6方面,交易员表示,随着公债RP利率略有松动,与101/9发行前交易殖利率开低带动,殖利率也走低,不过市场传闻8月消费者物价指数(CPI)可能逼近3%,令殖利率也是开低走高.由于短线仍有欧洲央行会议等诸多变数等待厘清,预料短线债市不脱盘整格局.101/9发行前交易殖利率看在1.16-1.175%.

"后面还有一堆会(欧洲央行会议、美联储会议)要开,(殖利率)还是在区间等待."一证券商交易员说.

另一票券商交易主管则称,今日101/9发行前交易殖利率开低后,在1.16%附近明显缺乏追低买盘,显示近期区间盘整的格局,并未因新券加入而改变."没办法,还是要靠主要国家的利率政策来带."

台湾股市周一扬升0.7%,创一周收盘高点,加权股价指数.TWII收涨53.47点,至7,450.53,触及自8月末以来的最高收盘位.

贝南克上周五在怀俄明州杰克森霍尔举行的年会上表示,降低失业率的进展过于缓慢.美联储将在必要时出手提振经济复苏.[ID:nSB8562451].指标10年期公债US10YT=RR上涨20/32,收益率报1.56%,为8月7日以来最低水准,且低于周四尾盘的1.63%.[US/NCN]

美国近期还将出炉部分经济数据,包括周二的ISM制造业数据和9月7日公布的月度就业报告.美联储则于9月12-13日举行会议;欧洲央行周四的政策会议将受到关注,市场预期欧洲央行将勾画出大纲,甚至可能提出关于买债计画的细节.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

10 101/9 A01109=TWO -- 1.1663 1.1600-1.1672 134.0

5 101/6 A01106=TWO -0.11 0.8800 0.8700-0.8800 8.0

时序进入9月份后,金融市场也开始关注,央行是否会在20日的理监事会议调整官方利率.不过多数交易商表示,纵然全球景气疲弱,但台湾近期通膨压力高于其他国家,且过去升息循环期间的调幅缓慢,一般预料这次还是不会降息.

一票券商交易主管说,"我觉得(利率)不动的机率还是大些."

在央行降息机率不大的环境下,纵然近日公债RP利率略为松动,但交易商认为对短券殖利率带动效果将有限.

一证券商交易员认为,五年券目前殖利率在0.88%."纵然RP利率降到0.70%,利差也才18个基点,很窄耶."

台湾公债10天期附买回(RP)利率周一略为松动,在部份票券商先行调降RP利率的带领下,证券商也开始提出要求,且有少数客户愿意调降1个基点至0.72-0.73%.[ID:nST0546671]

台湾央行将于9月20日召开第三季全体理监事会议.据路透7月间访谈24家金融机构,全数认为央行9月将维持利率不变.

年期 期别 收盘价

30 101/8 A01108=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.1797

5 101/6 A01106=TWO 0.8800

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)