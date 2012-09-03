版本:
中国
债券 | 2012年 9月 3日 星期一 14:54 BJT

〔标题新闻〕瑞典8月经季节调整过的制造业PMI降至45.1,(预估为50.0),上月为50.6

备注:本项数据由Silf及瑞典银行(Swedbank)共同汇整.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nS3E8JG009]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐