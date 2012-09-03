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亚洲 | 2012年 9月 3日 星期一 15:22 BJT

〔表格〕台股外资及陆资买超14.27亿台币,连续第二日买超

路透台北9月3日电---台湾证券交易所周一资料显示,外资及陆资在台股买超14.27亿台币,连续第二日买超;上交易日修正后为买超29.62亿.

三大法人今日合计则买超29.79亿台币,上交易日修正后为买超28.46亿.

以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正后数字):

日期 外资及陆资 自营商 投信 合计

9/3 +14.27 +9.66 +5.85 +29.79

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本月累计 +14.27 +9.66 +5.85 +29.79

月份 外资及陆资 自营商 投信 合计

8月 +920.97r -8.90r +54.84r +966.91r

7月 -470.26r +35.58r +94.04r -340.64r

6月 -262.16 +41.68r +26.93r -193.54r

5月 -1,128.25 -15.90 +6.81r -1,137.33r

4月 -312.18 -59.42 -16.05r -387.66r

3月 +323.20 -80.11 -55.16r +187.93r

2月 +634.70r +87.33r -51.96r +670.07r

1月 +513.18 +46.30 -71.04r +488.44r (完)

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--记者 林妙容; 审校 张喜良

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