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货币新闻 | 2012年 9月 3日 星期一 16:42 BJT

〔台湾央行〕共发行2,699.5亿台币存单,发行余额增332.5亿

路透台北9月3日电---台湾央行周一公布,今日共发行2,699.5亿台币存单,相较存单到期金额2,367亿,存单发行余额增332.5亿.

央行存单各天期发行金额如下:

天期 利率% 金额(亿台币)

30天期 0.87 2,430.0

91天期 0.93 191.5

182天期 1.05 78.0

央行上日发行3,398亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆7,518.2亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,修正后周五当日超额准备为455亿台币;累计至周日超额准备为2,999亿台币,加计前期1%的超额准备为4,441亿台币.(完)

--记者 高洁如;审校 杨淑祯

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