〔台湾央行〕共发行2,699.5亿台币存单,发行余额增332.5亿

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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路透台北9月3日电---台湾央行周一公布,今日共发行2,699.5亿台币存单,相较存单到期金额2,367亿,存单发行余额增332.5亿.
央行存单各天期发行金额如下:
天期 利率% 金额(亿台币)
30天期 0.87 2,430.0
91天期 0.93 191.5
182天期 1.05 78.0
央行上日发行3,398亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆7,518.2亿台币.
拆款中心资料PIBC显示,修正后周五当日超额准备为455亿台币;累计至周日超额准备为2,999亿台币,加计前期1%的超额准备为4,441亿台币.(完)
--记者 高洁如;审校 杨淑祯
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