〔台湾央行〕共发行2,699.5亿台币存单,发行余额增332.5亿

美国股市：开盘下跌，受能源股拖累

路透2月22日 - 美国股市周三开盘微跌，因能源股下挫，美股在前一交易日创新高。投资者等待美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次政策会议的会议记录，以寻找下次升息时机的线索。