〔台湾汇市〕外汇经纪公司将推出人民币/美元交易系统,与香港竞逐(更新版)

(新增细节及评论)

* 两家外汇经纪公司均规划人民币商品

* 外资银行选择性受限区域总部规划

* 本地银行将为主力

路透台北9月3日电---台湾离岸人民币市场发展再往前一步,台北两家外汇经纪公司均将推出人民币兑美元商品,抢攻香港的离岸交易业务.不过交易员认为台北市场或以本地银行为主力,外资银行可能仍选择于香港交易.

三位消息人士周一表示,配合两岸货币清算备忘录(MOU)签定,市占率最高的、具官方色彩的台北外汇经纪公司将推出人民币/美元交易系统,等两岸央行各自指定清算行,备忘录正式生效后,该交易系统将立即启动.目前初步规划10月1日正式上线揭露交易资讯.不过上线日期仍待后端资讯公司能否配合.

台北外汇公司推出该系统后,本地银行及外资银行台北分行,以及海外金融机构均可参与这个新的离岸人民币市场,成为与香港竞争的态势.但香港金融中心优势仍远胜台湾,交易员认为短期内台湾要迎头赶上并不容易.

"外资银行的操作策略仍要遵循区域总部的指示,短期内要抛补人民币,我想还是会在香港."一外商资深汇市交易主管说.

市场人士认为,由于外资银行观望气氛浓厚,届时台湾的离岸市场主力将为本地银行,市场荣枯或取决于本地银行是否积极进行交易.

另一交易员则认为,台湾市场初期人民币/美元即期汇价或将与香港人民币兑美元即期CNH=十分贴近,待台湾人民币资金池有所变化,才会随之有价差出现.

本地时间15:37时,香港的离岸人民币兑美元即期报6.3445/6.3485.

**元太外汇经纪观察交易量**

"我们就是鼓励经纪公司去推这个商品,毕竟台湾希望能赶上香港的业务."一名不愿具名的台湾央行官员称.

其中一位消息人士指出,台北外汇经纪公司推出的人民币交易页面共有三种交易商品,分别是人民币兑美元即期交易、人民币兑美元无本金交割远期外汇(NDF)及人民币银行间同业拆借利率报价.

另一位消息人士则说,上述公司本来也考虑推出台币兑人民币交易,但考量市场规模可能不大,暂时静观其变,静待市场反应.

台北外汇经纪公司对此不愿表示评论.台北另一家外汇经纪公司--元太则称未来将会采用语音系统来推出人民币兑美元即期交易,以及银行间的人民币同业拆借两项商品.

元太外汇指出,由于新市场的交易量不易掌握,该公司决定暂时沿用电话语音交易系统提供交易,未来再视业务量决定是否于后端的资讯公司上线公开揭露交易讯息.

台湾央行及中国央行上周五同步宣布两岸签署货币清算机制备忘录(MOU),将"两岸经贸活动"纳入清算范围.接下来两岸央行将各选择一家清算行,并进行清算行业务规划及双方法规修定等一连串工作,并于60天内将此机制生效.[ID:nST0546003]

该机制生效后,按照台湾法规,人民币在台湾的管理就准用外汇管理条例,视同一般外币.台北外汇经纪公司最大股东为外汇市场发展基金会,该基金会目前董事长为前央行副总裁周阿定,该公司具一定的官方色彩.(完)