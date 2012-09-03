路透伦敦9月3日电---以下为分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

德国商业银行:

欧元/美元:周五突破1.2597/1.2600美元的双重费波纳奇回档位,并向上冲高,但并未收在回档位上方.虽然不能排除极短线可能进一步上探,但我们要强调的是这个阻力现在变得更强劲.更上方有1.2657的下行趋势位及6月高点1.2748.在此处遇阻的风险很高.欧元需要跌破短线上行趋势位1.2407,才能消除上行压力,形成恢复中线下行趋势的讯号.

美元/日圆:目前短线承压,2010年支撑线位置78.23开始动摇.只要78.23与8月低点77.90之间的支撑区域守住不破,则我们维持中线看多观点,80.00日圆重要心理水准仍是焦点.但后市方面,要注意最近抑制上档的云区阻力,目前位置在78.92/79.14,这可能成为强劲短线阻力.但若跌破77.90,将开启再度下探6月低点77.65的危险.

英镑/美元:周五大幅上扬,但尚未攻克4月-6月跌势的61.8%费波纳奇回档位1.5907.因此市场目前陷于此一水准与200日均线1.5724之间.在8月23日高点1.5912上方的阻力为1.5984/1.6000.这是4月12日高点及重要心理阻力位置.只要纽约收盘没有站上1.6000,我们仍预期会回跌向三个月支撑线位置1.5552.

纽约 当日 今年来 2011年

0729GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

--------------------------------------------------------------

欧元/美元 EUR= 1.2573 1.2575 -0.02 -2.87 1.2945

美元/日圆 JPY= 78.30 78.37 -0.09 +1.77 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 98.47 98.57 -0.10 -1.10 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9550 0.9549 +0.01 +1.86 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5859 1.5864 -0.03 +2.09 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9854 0.9862 -0.08 -3.33 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0257 1.0320 -0.61 +0.31 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.7997 0.8032 -0.44 +2.74 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 80.320 80.850 -0.66 +2.14 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 62.620 62.880 -0.41 +4.66 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 124.21 124.34 -0.10 +3.92 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2820 1.2838 -0.14 -2.33 1.3126

--------------------------------------------------------------

附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 蔡美珍;审校 王洋

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]