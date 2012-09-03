美国热股：TOLL BROTHERS INC季度获利和营收均优于预期，股价升逾6%
路透2月22日 - 美国豪宅建筑商TOLL BROTHERS INC公布季度获利和营收优于预期，受惠于需求强劲，公司并调升当前年度交屋量的预估区间低端。
路透伦敦9月3日电---以下为分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
德国商业银行:
欧元/美元:周五突破1.2597/1.2600美元的双重费波纳奇回档位,并向上冲高,但并未收在回档位上方.虽然不能排除极短线可能进一步上探,但我们要强调的是这个阻力现在变得更强劲.更上方有1.2657的下行趋势位及6月高点1.2748.在此处遇阻的风险很高.欧元需要跌破短线上行趋势位1.2407,才能消除上行压力,形成恢复中线下行趋势的讯号.
美元/日圆:目前短线承压,2010年支撑线位置78.23开始动摇.只要78.23与8月低点77.90之间的支撑区域守住不破,则我们维持中线看多观点,80.00日圆重要心理水准仍是焦点.但后市方面,要注意最近抑制上档的云区阻力,目前位置在78.92/79.14,这可能成为强劲短线阻力.但若跌破77.90,将开启再度下探6月低点77.65的危险.
英镑/美元:周五大幅上扬,但尚未攻克4月-6月跌势的61.8%费波纳奇回档位1.5907.因此市场目前陷于此一水准与200日均线1.5724之间.在8月23日高点1.5912上方的阻力为1.5984/1.6000.这是4月12日高点及重要心理阻力位置.只要纽约收盘没有站上1.6000,我们仍预期会回跌向三个月支撑线位置1.5552.
纽约 当日 今年来 2011年
0729GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.2573 1.2575 -0.02 -2.87 1.2945
美元/日圆 JPY= 78.30 78.37 -0.09 +1.77 76.94
欧元/日圆 EURJPY=R 98.47 98.57 -0.10 -1.10 99.57
美元/瑞郎 CHF= 0.9550 0.9549 +0.01 +1.86 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.5859 1.5864 -0.03 +2.09 1.5535
美元/加元 CAD= 0.9854 0.9862 -0.08 -3.33 1.0193
澳元/美元 AUD= 1.0257 1.0320 -0.61 +0.31 1.0225
新西兰元/美元 NZD= 0.7997 0.8032 -0.44 +2.74 0.7784
澳元/日圆 AUDJPY=R 80.320 80.850 -0.66 +2.14 78.640
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 62.620 62.880 -0.41 +4.66 59.830
英镑/日圆 GBPJPY=R 124.21 124.34 -0.10 +3.92 119.53
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2820 1.2838 -0.14 -2.33 1.3126
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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 蔡美珍;审校 王洋
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
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