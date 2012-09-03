〔台湾汇市〕台币/美元收至两个月高位,惟谨慎情绪依旧压低成交量

* 贝南克谈话令乐观情绪略胜一筹

* 成交量小反应观望气氛未散

* 明日先看29.83-29.93间

路透台北9月3日电---台币兑美元TWD=TP周一收盘升4.6分至两个月高位.美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克上周五晚间谈话推升市场的乐观情绪,令台币突破近来交投区间扬升,然成交量小显示市场隐忧仍在.

汇银人士指出,虽然台币价格走扬,但交易量十分有限,出口商抛汇、外资汇入及银行间押注台币升值的买盘都不大,缺乏让台币坚实走高的基础,特别是接下来美国非农就业人口数据、利率决策及欧洲央行会议等一系列事件已排上日程,场上谨慎情绪依旧.

"大家觉得QE3推出的机会好像高一点,欧元又走高,所以台币跟着走一段."一本地银行交易人士说.

由于量能未能放大,交易商认为台币本周看稳中偏升,但区间不致于过份拉大,明日实质交易高位先看200日均线29.83能否先行测试,低位暂看29.93.

今日收盘价29.920为两个月高位,前次高点为7月5日收报29.890.

海外无本金交割远期外汇(NDF)PNDF市场,台币看升气氛亦略浓,美元/台币一个月期换汇点回到平盘附近,结束过去一段时间处于溢价的情况,但点数变动并不大.

此外,台湾股市.TWII今日表现转强,亦有助台币涨势.大盘收盘上涨0.72%至7,450.53点;外资及陆资在台股今日买超14.27亿台币,为连续第二日买超.[ID:nST0546873]

亚洲新兴货币周一大多上扬,因市场冀望美联储(FED)会推出刺激措施且欧洲央行将出招化解债务危机,亚洲经济数据低迷也令该地区政策将放宽的预期升温.[EMRG/SGCN]

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.920 29.966 29.875-29.970 29.970 4.56 5.30

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.885 29.929 29.878-29.911 29.910 2.95 2.56

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.005/0.005 0.000/0.005

美元/台币六个月期 -0.150/-0.125 -0.145/-0.130

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