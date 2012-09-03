〔企业结盟〕台湾鸿海董事长指与夏普合作不会只是资本投资--报载

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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路透台北9月3日电---台湾联合晚报周一报导,鸿海(2317.TW)董事长郭台铭表示,与夏普(6753.T)合作不会只是资本投资,鸿海与策略伙伴可以协助夏普经营改善,并进一步解决夏普核心业务赤字问题,如此就可解决银行资金调度的逼迫.
该报导引述郭台铭说法称,"若只是资本投资,我要它干什么,我又不是创投公司,若只有资本投资,那夏普直接找银行团、投资公司就好了,根本不需要鸿海."
郭台铭认为,夏普要找到可共创未来,扭转困境,并协助做有竞争力成本管控、全球布局的公司合作;外界认为夏普有钱,那是日本人爱面子,以银行团的情况,若说破对百年老店情何以堪.
日本产经新闻周一报导称,夏普社长准备本周前往台湾与郭台铭讨论投资协议.[ID:nSB1756184]
郭台铭希望成为夏普最大股东,至少持有9.9%的股份,并藉此进一步利用夏普技术为苹果(AAPL.O)的iPhone和其他消费电子产品生产更多面板.
鸿海周一收盘劲升6.1%;加权股价指数.TWII收涨53.47点,至7,450.53(完)
--记者 董永年; 审校 杨淑祯
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