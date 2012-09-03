〔企业结盟〕台湾鸿海董事长指与夏普合作不会只是资本投资--报载

路透台北9月3日电---台湾联合晚报周一报导,鸿海(2317.TW)董事长郭台铭表示,与夏普(6753.T)合作不会只是资本投资,鸿海与策略伙伴可以协助夏普经营改善,并进一步解决夏普核心业务赤字问题,如此就可解决银行资金调度的逼迫.

该报导引述郭台铭说法称,"若只是资本投资,我要它干什么,我又不是创投公司,若只有资本投资,那夏普直接找银行团、投资公司就好了,根本不需要鸿海."

郭台铭认为,夏普要找到可共创未来,扭转困境,并协助做有竞争力成本管控、全球布局的公司合作;外界认为夏普有钱,那是日本人爱面子,以银行团的情况,若说破对百年老店情何以堪.

日本产经新闻周一报导称,夏普社长准备本周前往台湾与郭台铭讨论投资协议.[ID:nSB1756184]

郭台铭希望成为夏普最大股东,至少持有9.9%的股份,并藉此进一步利用夏普技术为苹果(AAPL.O)的iPhone和其他消费电子产品生产更多面板.

鸿海周一收盘劲升6.1%;加权股价指数.TWII收涨53.47点,至7,450.53(完)