〔台湾债市〕101/5期借券成交20亿台币,加权平均利率0.6995%

国际油市：油价持稳但本周下跌，因供应过剩忧虑与OPEC减产影响相抗衡

路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。